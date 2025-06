Ob 16.00 na MMC TV cestna dirka članov in U-23 za državni naslov RTV Slovenija Slovenske kolesarje in kolesarke danes v Celju čakajo še cestne dirke za državno prvenstvo. Članice startajo ob 10. 00, člani pa ob 14. 00. Naslov branita Urška Žigart in Domen Novak. Prenos moške dirke na MMC TV ob 16. 00, z vključitvami na TV SLO 2.

