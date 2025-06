To je moški, ki so ga prebivalci Mostarja brutalno pretepli #video SiOL.net Moški, ki je skočil s Starega mostu v Mostaju in s tem razjezil domačine, je Švicar Luca Bont, adrenalinski navdušenec, ki svoje dogodivščine redno objavlja na družbenih omrežjih. Po skoku v reko Neretvo, ko je skoraj pristal na gumijastem čolnu, v katerem so bili ljudje, so ga domačini brutalno pretepli.

