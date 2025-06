Slovenke po kronometru: Hočevar in Pinterič v izločilnih bojih, Novak razočarala Sportal Zadnji dan tekmovanj na tretji postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se kajakaši merijo v krosu. Tekmovalke so že opravile kronometer, Slovenke niso bile posebej uspešne. V izločilne boje sta se uvrstili Eva Alina Hočevar, tretja v tej disciplini na prvi tekmi pokala v Seu d'Urgellu, in Naja Pinterič. Zasedli sta 20. oziroma 25. mesto.

