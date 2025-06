Slovenska misica ponovno postala mamica Lokalec.si Nekdanja Miss Universe Slovenije 2013, Sara Savnik, je sporočila veselo novico. Z dolgoletnim partnerjem, s katerim sta skupaj že trinajst let, sta pozdravila rojstvo hčerke Stele. Par že ima sina Leva, rojenega leta 2022, ki je zdaj postal starejši brat. Veselo novico je Sara delila na družbenih omrežjih. View this post on Instagram A post shared by Sara (@sar ...

