Štajerska avtocesta je bila včeraj prizorišče popolnega prometnega kolapsa. Po poročanju strokovnjakinja za evropske projekte in regionalni razvoj mag. Monike Kirbiš Rojs, so vozniki na zaprti avtocesti vozili v napačno smer, se sprehajali po odstavnem pasu in celo plezali čez ograje. Gre za nevarne in kaotične razmere, ki kažejo na resne pomanjkljivosti pri upravljanju prometnih tokov in obvešča ...