Eugenia Bujak (Cofidis) je zmagovalka cestne dirke kolesarskega državnega prvenstva. V Celju in okolici je po 113 km slavila pred Niko Bobnar, ki je slavila med mlajšimi članicami, in Špelo Kern. Ob 14. uri se bodo na 180,8 km dolgo pot podali še člani in mlajši člani.



