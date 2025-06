Iz helikopterja deževali bankovci in vrtnice: nenavadno slovo 24ur.com Iz neba nad avenijo Gratiot v Detroitu je deževal denar in cvetni listi vrtnic. Tla v skupnosti, v kateri je prebival pokojni Darrell Plant Thomas, so bila tako polna kovancev in cvetov. Kaj se je dogajalo? To je bilo nenavadno, a ganljivo slovo od priljubljenega someščana.

