Nor preobrat slovenske reprezentance - to pomeni največ! Ekipa Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Perthu odigrala še drugo prijateljsko tekmo z Avstralijo. Potem ko so Avstralke pred tremi dnevi kljub dobri igri Slovenk slavile s 3:0, so tokrat izbranke Saše Kolmana igrale neodločeno 1:1.



