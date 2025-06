Bistriški policisti so včeraj popoldne posredovali v gostinskem lokalu, od koder so jih obvestili o kršitvi javnega reda in miru. 41- in 56-letna občana sta se na parkirišču pred lokalom sprla, pri čemer je mlajši potegnil oster predmet in zamahoval proti starejšemu, a ga ni ranil. Predhodno sta v lokalu še hotela naročiti pijačo, a jima natakarica ni postregla, saj sta kazala znake opitosti. 41-l ...