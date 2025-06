Bo na Sotočju oživela nekdanja Centroslavija? Primorske novice Danes se je po treh dneh na Sotočju pri Tolminu zaključil 12. Soča outdoor festival, ki je na osmih tekih zbral okoli 2800 tekačev iz 36 držav in petih celin. Organizatorji so se veselili srebrnega odličja Tomaža Kende na 28-kilometrski razdalji, poskrbeli pa so še za primorsko premiero dokumentarnega filma Trans Dinarica, ki je plod domačih ustvarjalcev. Prizorišče na Sotočju sicer čaka na morebitno oživitev nekdanje Centroslavije, nekoč tudi hotela in igralnice.

