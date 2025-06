Srce parajoči prizori na državnem prvenstvu Italije, ki nikogar ne pustijo hladnega #video Sportal V večini evropskih držav so danes potekala državna prvenstva v cestnem kolesarstvu. V Sloveniji je naslov državnega prvaka med člani osvojil izjemni Jakob Omrzel, član razvojne ekipe Bahrain Victorious, v Italiji pa je zmaga presenetljivo romala v roke 26-letnemu Filippu Conci, nekdanjemu kolesarju ekipe Alpecin in 36.5, ki je bil letos brez pogodbe in je dirkal za italijanski klub ASD Swatt Club....

