Slovenska stanovanjska politika je že vrsto let v povsem socialističnih vodah, kjer rešitve iščejo le s pomočjo državnih intervencij – z represijo države in neposrednimi državnimi investicijami. Pri tem se pojavi paradoks, da prav takšni ukrepi povzročajo osnovno težavo stanovanjske politike, to je pomanjkanje stanovanj. Na eni strani država duši razgiban trg najemništva, hkrati pa bi rada sama – ...