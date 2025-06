Piše: Vida Kocjan Na Ribniškem in širšem območju Jugovzhodne Slovenije ter Posavja vre. Ogorčenje nad delom vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) v povezavi z neurejanjem romske problematike ter naraščanjem kriminala in nasilja je veliko. Ne samo ker je vlada zavrnila predloge županov s podpisi več kot 11.500 volivcev in volivk za spremembo več zakonov, sodu je dno izbil napad treh R ...