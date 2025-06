Vročina bo vztrajala vsaj do četrtka, popoldne na zahodu možna kakšna ploha 24ur.com Pred nami je še en sončen in vroč dan s temperaturami tudi do 36 stopinj Celzija. Proti večeru se bo oblačnost povečala, nastalo bo nekaj neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na torek, napoveduje na Agenciji za okolje. Kakšna ploha ali nevihta bo možna zlasti v zahodni Sloveniji, navaja Meteoinfo Slovenija.

