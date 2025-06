Več tisoč Norvežanov zaradi napake loterije zmotno mislilo, da so obogateli RTV Slovenija Norveška državna loterija dobitke za Eurojackpot prejme iz Nemčije, evre morajo tako pretvoriti v norveške krone. Ker se je pri pretvorbi zmotila, so številni mislili, da so zadeli visoke zneske. Njihovo veselje je hitro uničila novica, da gre za napako.

