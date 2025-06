“Trump, Netanjahu in njima podobni – to niso nobeni politiki. To niti ljudje niso. To so nastopači, režiserji resničnostnih šovov, v katerih igrajo boga, žrtev in rešitelja hkrati. Njihov edini cilj je ohraniti pozornost in nahraniti bolan ego” PORTAL PLUS Nekdanja vodja Protokola Republike Slovenije Ksenija Benedetti je verjetno precej dobro ocenila nekatere svetovne voditelje, ampak je pri tem zavedno ali nezavedno “pozabila”, da imamo nekaj takih tudi pred domačim pragom. (Vir: Delo)

