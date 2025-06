Naš bralec Anton Dimc z Vira pri Domžalah nam je poslal nekaj utrinkov s prav posebnega praznovanja, ki se je v nedeljo, 29. junija 2025, odvilo v župniji Dob pri Domžalah. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla je župnik g. Jure Ferlež obhajal dvajseto obletnico mašniškega posvečenja, farani pa so mu ob tej priložnosti izrekli prisrčno zahvalo in ga tudi simbolično obdarili. Slovesna sveta ma ...