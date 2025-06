Sprejeta ponudba za odkup še zadnjega stanovanja ob mariborski onkologiji Lokalec.si Ponudbo za odkup sta danes sprejela še lastnika zadnjega stanovanja v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor, s čimer je odprta pot do državnega odkupa vseh stanovanj in kasneje rušenja objekta. “Odprta je pot, da se odkupi še zadnje stanovanje. Ostala so že odkupljena,” je za STA povedal odvetnik stanovalcev Robert Berkovič. Država je lastnikom stanovanj v stavbi na Masarykovi, ki je ob širi ...

Sorodno



Omenjeni Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar