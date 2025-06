Spominska slovesnost na ubite domačine med II. svet. vojno v Šentjoštu: pridiga nadškofa Zoreta in govor Peterleta Radio Ognjišče V Šentjoštu, ob Kapeli mučencev z imeni 136 Šentjoščanov, ki so jih umorili komunisti, so pripravili tradicionalno spominsko slovesnost v njihov spomin. Mašo je ob somaševanju domačega župnika Franca Kadunca daroval nadškof Stanislav Zore. Ob tej priložnosti je blagoslovil kopijo zvona iz leta 1354. Nadškof je spomnil, da današnji oblastniki nočejo pokopati izkopanih iz množičnih...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar