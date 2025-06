Podrobnosti zločina, ki je pretresel Hrvaško. Z bagrom povozil očima Dnevnik V kraju Seoca, nedaleč od Omiša, je prišlo do grozljivega umora, ki pretresa lokalno skupnost. 22-letni moški naj bi z bagrom namenoma povozil svojega očima in ga nato z istim strojem zakopal. Na dan so prišle nove podrobnosti.

Sorodno

















Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Asta Vrečko

Borut Sajovic

Kaja Juvan