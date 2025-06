Iranske oblasti zavračajo sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo SiOL.net Iranske oblasti zavračajo sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), njenega vodjo Rafaela Grossija pa obtožujejo nepoštenega in nekonstruktivnega odnosa do Irana. Vztrajajo pri pravici do miroljubne rabe jedrske energije, za nadaljevanje pogajanj z ZDA pa zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bo tarča novih napadov.

Sorodno