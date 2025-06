Posebna skupina bo na pobudo Goloba spremljala nevarne otroke in mladostnike RTV Slovenija Predsednik vlade Robert Golob je na sestanku s strokovnjaki dal pobudo za sklic fokalne skupine za področje obravnave in prepoznavanja duševnih motenj pri nevarnih mladostnikih in otrocih. Skupina se bo sestala na začetku naslednjega šolskega leta.

