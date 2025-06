Na kopališču v Izoli uničili ploščice na bazenu, strgali senčna platna in poškodovali reševalni stolp Primorske novice Vandali so poškodovali kopališče v Izoli, ki je prilagojeno invalidom. V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) opozarjajo, da "gre za nedopusten in boleč napad na dostojanstvo, varnost in temeljne pravice posameznikov, ki že tako vsak dan živijo z omejitvami, ki si jih večina od nas težko predstavlja".

