V turški provinci Izmir gozdni požar uničil najmanj 20 domov 24ur.com Turški gasilci se drugi dan zapored borijo z obsežnim gozdnim požarom, ki divja v zahodni provinci Izmir. Pri gašenju jim po navedbah oblasti pomagajo tudi helikopterji in letala. Ognjeni zublji so uničili kakih 20 domov, so poročali turški mediji. Zaradi dima je 21 ljudi potrebovalo zdravniško pomoč.

Turčija

