Spremenjen dostop do Lekarne Soča Dnevnik Do ponedeljka bo zaradi gradbenih del in zaprtja Linhartove ceste v Ljubljani dostop do Lekarne Soča mogoč izključno preko glavnega vhoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča s Štajerske ceste, so sporočili z inštituta.

