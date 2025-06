Vnovično zvišanje inflacije: Cene življenjskih potrebščin junija poskočile Nova24TV Junija 2025 so cene življenjskih potrebščin v Sloveniji v medletni primerjavi zrasle za 2,2 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot maja, s čimer se je medletna inflacija vrnila nad dva odstotka. Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da so cene od začetka leta do konca junija zrasle za 2,6 odstotka, na mesečni ravni pa je inflacija dosegla 0,8 odstotka. Vnovično zvišanje inflacije ...

