Tržaško Slovensko stalno gledališče (SSG) ob izteku mandata direktorja Danijela Malalana išče novega direktorja, ki bo odgovoren za umetniško in strokovno-administrativno vodenje gledališča. Prijave s priloženo dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 21. julija do 14. ure, so danes sporočili iz gledališča. Med obvezne pogoje spadajo ustrezno znanje slovenskega in italijanskega jezika kot tudi d ...