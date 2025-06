Ob Pogačarju in Rogliču na Tour še Mohorič ter Mezgec 24ur.com Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) sta naslednja slovenska kolesarja, ki sta potrjena za nastop na dirki po Franciji. Ta se bo začela v soboto, na njej pa bosta od Slovencev nastopila še Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) in Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).

