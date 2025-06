Italijo stresel močan potres, na tem območju deloma ustavljen železniški promet Slovenske novice Čutili so ga prebivalci na širšem območju Neaplja, vključno s pristaniškim mestom Pozzuoli in neapeljskima okrožjema Fuorigrotta in Bagnoli. Mnogi so v strahu stekli na ulice.

Sorodno