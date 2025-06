Inter in Manchester City favorita ponedeljkovih tekem Sportal Prve štiri četrtfinaliste razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v ZDA smo dobili pretekli konec tedna. Palmeiras bo v četrtfinalu igral s Chelseajem, PSG pa proti Bayernu. Ponedeljek in torek prinašata odločitvi na preostalih štirih dvobojih osmine finala. Najprej v ponedeljek ob 21. uri igrata Inter iz Milana in Fluminense.

