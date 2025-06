Grozljivka v Italiji: Voda odnesla vse pred seboj, najmanj ena smrtna žrtev zurnal24.si Italijansko mestece Bardonecchia, ki leži na skrajnem severozahodu države blizu italijansko-francoske meje, so danes zajele poplave. Zahtevale so najmanj eno smrtno žrtev, umrl je starejši moški. Oblasti v mestu so izdale opozorilo pred nevarnostjo in prebivalce pozvale k previdnosti.

Sorodno

Omenjeni Italija

potres Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Borut Sajovic

Matjaž Han

Primož Roglič