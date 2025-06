Jonas Vingegaard bo bolje pripravljen kot lani, njegov trener pa ostaja realen: Nismo favoriti Sportal Odštevamo dneve do začetka 112. Dirke po Franciji, ki se bo začela to soboto v Lillu. V taboru nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike bodo stavili na Danca Jonasa Vingegaarda, ki je na Touru slavil v letih 2022 in 2023. Čeprav je pred dobrima dvema tednoma na generalki pred Tourom, Kriteriju po Dofineji, slovenski as Tadej Pogačar pometel s konkurenco, tudi z Vingegaardom, v Vismi niso zaskrbljeni....

