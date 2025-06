Boris Becker s 23 let mlajšo soprogo pričakuje otroka 24ur.com Nekdanji nemški teniški igralec Boris Becker bo znova postal oče. 57-letnik, ki se je septembra skrivaj poročil s 23 let mlajšo Lilian de Carvalho Monteirom, je na družbenem omrežju objavil posnetek, na katerem je njegova noseča žena in z veselo novico presenetil svoje sledilce.

