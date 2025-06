Izraelski vojaki o streljanju pri centrih za razdeljevanje pomoči: 'To je polje smrti' 24ur.com Izrael je izvedel več deset zračnih napadov na Gazo, kjer je bilo danes skupno ubitih najmanj 80 ljudi. Znova so streljali tudi na civiliste pri centrih za razdeljevanje humanitarne pomoči. Izraelski časnik je nedavno objavil, da so nekateri izraelski vojaki potrdili, da so dobili ukaz, naj streljajo na neoborožene civiliste med razdeljevanjem pomoči. Netanjahu je navedbe časnika označil za "zlon...

