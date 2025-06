Trump opozarja: Novi župan New Yorka se bo moral obnašati – ali pa se soočiti s finančnimi posledicami Nova24TV Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo v intervjuju za oddajo Sunday Morning Futures izdal opozorilo bodočemu županu New Yorka, naj “se obnaša”, sicer se bo moral soočiti z “zelo strogo” finančno politiko zvezne vlade. Izjava je sledila vprašanju voditeljice Marie Bartiromo, kdo naj bi imel Trumpovo podporo na prihajajočih županskih volitvah. “No, tega ne bi rad povedal, ker imam veliko pri ...

