Kanin: Direktorica ostaja s polnimi pooblastili Primorske novice Če bi bile razmere normalne, bi se 25. junija na Kaninu s ponovnim zagonom dostopne žičnice iz Bovca začela množična poletna turistična sezona. Žal je dotrajana žičnica po poletju 2023 obmirovala. V dolini so poskrbeli, da podjetje Sončni Kanin ohranja direktorico s polnimi pooblastili in peščico zaposlenih, večji premiki pa naj bi se zgodili med 4. in 10. julijem.

