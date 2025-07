Novi logistični center za cepiva za optimalno in varno delovanje sistema preskrbe Lokalec.si Ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel, je z delegacijo obiskala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in si ogledala lokacijo načrtovanega logističnega centra za preskrbo s cepivi na Letališki cesti 29 v Ljubljani. V okviru delovnega obiska je ministrica za zdravje najprej imela sestanek z vodstvom NIJZ, na katerem so obravnavali dosežke in aktualne izzive inštituta. Sestanku ...

Sorodno

Omenjeni Farmacija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor