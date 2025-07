Na dan prihajajo pretresljive obtožbe zoper znanega slovenskega trenerja: "Začel se me je dotikati ..." zurnal24.si Več pogumnih slovenskih športnic je le zbralo moč in spregovorilo o tem, kaj so doživljale pod vodstvom trenerja, ki ga je Slovenija dolga leta občudovala kot uspešnega mentorja.

Sorodno