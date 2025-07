Po sobotnem protestu se nadaljujejo blokade cest in pozivi k splošni stavki Dnevnik V Beogradu in več drugih srbskih mestih se nadaljujejo blokade cest in križišč, čeprav promet po državi večinoma poteka nemoteno. Študenti so oblasti pozvali k izpolnitvi treh ključnih zahtev ter napovedali, da bodo blokade in splošna stavka

Sorodno











































































Omenjeni Beograd

Novi Sad

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Dončić