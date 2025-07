Zaradi prevelikih stroškov se je britanska kraljeva družina odpovedala posebnemu vlaku RTV Slovenija Vlak britanske kraljeve družine, s katerim so od sredine 19. stoletja večkrat potovali po Združenem kraljestvu in ob slovesnih dogodkih, se bo kmalu podal na še zadnjo pot. Zaradi zmanjševanja stroškov in modernizacije ga namreč ne bodo več uporabljali.

