Judoistke trenerju Marjanu Fabjanu očitajo spolne zlorabe in nasilje; policija potrdila prijavo Demokracija Piše: C. R., STA Časnik Dnevnik danes poroča o domnevnih spolnih zlorabah ter fizičnem in psihičnem nasilju nad judoistkami Sankakuja, ki naj bi jih izvajal najuspešnejših slovenski trener juda Marjan Fabjan. Novica je seveda prišla tudi do trenerja, ki je za STA dejal, da ga je, ko je prvič slišal za obtožbe, skoraj zadela kap. Časnik se opira na zgodbo neimenovane tekmovalke in piše, da so bile ...

