Portugalska z novim junijskim temperaturnim rekordom Primorske novice Na Portugalskem so v nedeljo zabeležili rekordno visoko temperaturo v juniju. Po podatkih državne meteorološke agencije IPMA so v nedeljo v kraju Mora zabeležili 46,6 stopinje Celzija. Pred tem je bila najvišja junijska temperatura 44,9 stopinje Celzija iz leta 2017 v kraju Alcacer do Sal na jugozahodu države.

Sorodno Omenjeni Portugalska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič