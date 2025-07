Na Brniku pričetek gradnje 400-milijonske Lekove tovarne 24ur.com Na Brniku so položili temeljni kamen za novo tovarno ljubljanske farmacevtske družbe Lek, ki sodi pod okrilje švicarskega Sandoza. Stala bo na nekaj manj kot pet hektarjev velikem zemljišču, v Leku pa načrtujejo, da bodo imeli do leta 2029 tam 267 zaposlenih. "Naložba na Brniku povezuje celoto zagotavljanja podobnih bioloških zdravil iz Slovenije za bolnike v Sloveniji, Evropi in po celem svetu,"...

Sorodno





















Omenjeni Farmacija

Lek

Ljubljana

Sandoz Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič