Prehranski varuh poziva trgovce, naj prednostno kupujejo slovensko zelenjavo RTV Slovenija Razmere v pridelavi zelenjave so se letos dodatno poslabšale. Prodaja je v primerjavi z lanskim letom upadla, prav tako so se cene znižale in ne pokrivajo stroškov proizvodnje, opozarja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.

