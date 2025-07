Jannik Sinner zanesljiv proti prijatelju, Gruzijec presenetil Musettija Sportal Drugi dan teniškega Wimbledona se obeta kopica zanimivih dvobojev. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je že opravil svoje delo, rojaka in prijatelja Luco Nardija je izločil s 6:4, 6:4 in 6:0. Za presenečenje je poskrbel Gruzijec Nikoloz Basilašvili in sedmega nosilca Lorenza Musettija izločil s 3:1 v nizih. Na osrednje igrišče bo stopil tudi Novak Đoković.

