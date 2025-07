Ob posnetkih padlih vojakov jokala cela dvorana, solze potočil tudi Kim Džong Un 24ur.com Severnokorejski voditelj Kim Džong Un ni mogel zadrževati solz na ganljivi slovesnosti, s katero obležili prvo obletnico dogovora o vzajemni obrambi med Severno Korejo in Rusijo. Na slovesnosti, na kateri so poleg domačih nastopili tudi ruski umetniki, so se namreč prvič javno poklonili severnokorejskim vojakom, ki so padli na ruskih bojiščih.

Sorodno

Omenjeni Rusija

Severna Koreja Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Janez Janša

Zoran Janković