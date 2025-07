Ne Siddharta, Avseniki niti Joker Out! Janša povedal, zakaj ima rad Thompsona in kaj si misli o slovenskih pevcih Slovenske novice Na koncertih domoljubnega hrvaškega pevca so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Thompson se je od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev.

