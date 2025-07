Mladostna Vera Wang dopolnila 76 let 24ur.com Modna oblikovalka Vera Wang, ki je najbolj znana po kreacijah poročnih oblek zvezdnic, je nedavno dopolnila 76 let. Nekaj utrinkov praznovanja, ki je bilo v Parizu, je delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, ti pa so bili, letom navkljub, navdušeni nad njenim mladostnim videzom.

