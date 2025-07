Dars do konca maja prodala tri odstotke vinjet kot do konca maja 2024, izdanih več kazni RTV Slovenija Dars je od januarja do konca maja prodal 2,85 milijona vinjet, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Od začetka leta do 23. junija so v okviru nadzora uporabe vinjet izdali 44. 558 plačilnih nalogov oziroma 35 odstotkov več kot lani.

