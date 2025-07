Porota na sojenju Diddyju dosegla soglasje pri štirih od petih točk obtožnice 24ur.com Na sodnem procesu proti ameriškemu glasbeniku Seanu Diddyju Combsu zaradi trgovine s spolnimi uslugami in kriminalnega združevanja je porota v New Yorku dosegla soglasje pri štirih od skupaj petih točk obtožnice, poročajo ameriški mediji. Vse podrobnosti še niso znane, sodnik pa je poroti naročil, naj zaseda naprej.

